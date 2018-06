Kroaat blijft in Serie A: ‘Zijn nieuwe ploeg wordt Milan of Internazionale’

Clubs als Galatasaray, Besiktas en Spartak Moskou hoeven niet langer te rekenen op de komst van Milan Badelj. De aanvoerder van Fiorentina loopt uit zijn contract in Florence, maar zal de Italiaanse competitie waarschijnlijk niet verlaten.

“Badelj heeft vanwege familieredenen besloten om zijn carrière te vervolgen in Italië. We kunnen Turkije uitsluiten en hij gaat waarschijnlijk in Milaan voetballen. Zijn nieuwe ploeg wordt AC Milan of Internazionale”, vertelt Saffet Balkan aan Star. Balkan is een van de agenten die zich over de belangen van Badelj ontfermt.

De 29-jarige Badelj begon zijn carrière bij Dinamo Zagreb en na een huurperiode bij Lokomotiva en een avontuur bij Hamburger SV kwam hij in 2014 bij Fiorentina terecht. La Viola betaalde ongeveer vijf miljoen euro voor de 37-voudig international van Kroatië, die met zijn land actief zal zijn op het WK.

Badelj kwam bij Fiorentina tot 140 wedstrijden en daarin was hij goed voor zes doelpunten en tien assists. Hij maakte op 29 mei bekend dat hij zijn contract niet zou verlengen, ondanks dat hij gelukkig is bij Fiorentina en de club als zijn ‘thuis’ beschouwt: “Maar ik heb het verlangen om mezelf te blijven testen”, vertelde Badelj onder meer.