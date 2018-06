Ziyech: ‘Het motiveert extra als je tegen Ronaldo en Iniesta speelt’

Marokko is op het WK ingedeeld bij Portugal, Spanje en Iran en krijgt er dus een hele kluif aan om de poule te overleven. Hakim Ziyech benadrukt echter dat De Leeuwen van de Atlas niet zomaar afgeschreven moeten worden. “Als we er niet in geloven dat we door kunnen gaan, waarom zouden we dan gaan?”

“Het betekent veel dat we ons gekwalificeerd hebben voor het WK, het is de eerste keer in twintig jaar. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van het team dat dat bereikt heeft”, zegt de Ajacied in een interview met KweséESPN. “Ik had verwacht dat het een groot iets zou zijn voor de mensen in Marokko toen we ons kwalificeerden, maar had niet verwacht dat het zó groot zou zijn. Het was een gekkenhuis, al dat gefeest. Ik voelde mij erg trots.”

Marokko kan het WK met vertrouwen tegemoet treden, want het team van bondscoach Hervé Renard is al 366 dagen ongeslagen. In de vriendschappelijke duels in aanloop naar het eindtoernooi versloeg Marokko Servië, Oezbekistan en Slowakije en remiseerde men tegen Oekraïne. In deze wedstrijden scoorde Marokko negen keer en incasseerde men driemaal een tegentreffer. Ziyech weet echter dat de WK-groep van Marokko ‘moeilijk’ is.

“Het zal lastig worden om tegen deze landen te spelen, maar ook leuk. Het motiveert extra wanneer je tegen spelers als Cristiano Ronaldo en Andrés Iniesta komt te staan, maar wij geloven hoe dan ook in onszelf”, besluit Ziyech. Marokko speelt komende vrijdag tegen Iran en treft daarna Europees kampioen Portugal en Spanje, dat het WK in 2010 won.