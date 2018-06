‘Ronaldinho zou naar Manchester United gaan en haalde mij over’

José Kléberson nam in 2002 deel aan het WK in Zuid-Korea en Japan en maakte op dat toernooi veel indruk. Hij kwam in de belangstelling te staan van Celtic, Leeds United, Newcastle United en Barcelona, maar koos uiteindelijk voor Manchester United. De Braziliaan twijfelde wel over een overstap naar Engeland.

De nu 38-jarige Kléberson liet zich overtuigen door Ronaldinho, zo vertelt hij in een interview met ESPN: “Hij zei dat hij naar Manchester United zou gaan en zei steeds dat ik ook moest komen. Ik aarzelde, want ik sprak helemaal geen Engels en er was niemand bij Manchester United die de Portugese taal machtig was.”

“Ronaldinho haalde mij uiteindelijk over om naar Manchester United te gaan en vervolgens kwam hij zelf niet”, aldus de voormalig middenvelder, die 32 interlands speelde en vorig jaar een punt achter zijn carrière zette. Veel indruk maakte Kléberson overigens niet op Old Trafford, want hij speelde van medio 2003 tot medio 2005 slechts dertig wedstrijden.

Kléberson, die de FA Cup won met the Mancunians, vertrok voor bijna drie miljoen euro naar Besiktas en later kwam hij uit voor Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, Philadelphia Union, Indy Eleven en Fort Lauderdale Strikers.