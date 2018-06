Chelsea en Arsenal lijken mis te tasten: ‘Ancelotti kan het beste uit hem halen’

Jean Michaël Seri is met ingang van volgend seizoen mogelijk te bewonderen in de Serie A. De middenvelder uit Ivoorkust aast al geruime tijd op een vertrek bij OGC Nice en is momenteel met Napoli in gesprek over een transfer, zo laat zijn zaakwaarnemer Franklin Mala maandag weten.

Seri weet zich naar verluidt ook gevolgd door onder andere Chelsea en Arsenal, maar lijkt Nice het liefst te willen verruilen voor Napoli. “We zijn in gesprek met ze en het idee om het shirt van Napoli te dragen, trekt hem aan”, vertelt de belangenbehartiger van de 26-jarige middenvelder in gesprek met Radio Kiss Kiss.

Nice zou op een transfersom van ongeveer veertig miljoen euro mikken voor Seri, maar dat lijkt Napoli niet af te schrikken. De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen is onder nieuwbakken trainer Carlo Ancelotti vastberaden de jacht op landskampioen Juventus te openen. “Hij zou graag voor Napoli spelen en Ancelotti kan het beste uit hem halen”, aldus Mala.

Seri heeft er inmiddels drie seizoenen opzitten bij Nice, dat in 2015 één miljoen euro betaalde om hem los te weken bij het Portugese Paços de Ferreira. Vorig jaar was de middenvelder al dicht bij een overgang naar Barcelona, maar die transfer ketste destijds af doordat de Spaanse grootmacht niet bereid was om de voldoen aan de vraagprijs van Nice.