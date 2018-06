Neres: ‘Dortmund bood een bedrag, maar Ajax vroeg veel meer’

Justin Kluivert arriveert maandag om 22.40 uur op vliegveld Fiumicino om zijn transfer naar AS Roma af te ronden. De linksbuiten is mogelijk niet de enige aanvaller die deze zomer bij Ajax vertrekt, want ook aan David Neres wordt getrokken. Onlangs meldde Borussia Dortmund zich nog in de Johan Cruijff ArenA.

Voetbal International berichtte in mei dat de club uit Westfalen 28 miljoen euro had geboden, terwijl De Telegraaf uitging van een transfersom die twee miljoen hoger lag. “Ze boden een bedrag, maar Ajax vroeg een veel hoger bedrag”, zegt de 21-jarige Neres in een programma van ESPN.

“Maar momenteel ben ik niet van plan om te vertrekken. Ik vind niet dat ik al klaar ben om in een sterkere competitie te spelen. Ik wil hier meer wedstrijden spelen, ervaring opdoen, prijzen pakken en misschien ga ik dan volgend jaar of nog later weg”, zo wordt de voormalig jeugdinternational van Brazilië geciteerd.

Neres kwam in januari 2017 voor twaalf miljoen euro over van São Paulo, een transfersom die door variabelen met drie miljoen kan oplopen. Daarnaast ontvangt de club uit de Série A naar verluidt een doorverkooppercentage van twintig procent. Neres speelde tot op heden 49 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 17 doelpunten en 17 assists.