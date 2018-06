Anderlecht verliest opnieuw groot talent: ‘Een onvergetelijke dag’

Anderlecht is opnieuw een talent uit de jeugdopleiding kwijtgeraakt. De zestienjarige middenvelder Eliot Matazo heeft namelijk een contract getekend bij AS Monaco, zo laten de Monegasken via de officiële kanalen weten.

“We zijn verheugd om Eliot te verwelkomen”, zegt vicevoorzitter annex algemeen directeur Vadim Vasilyev. “Zijn komst rijmt met ons verlangen om de beloften van het Europese voetbal aan te trekken. Eliot heeft enkele mooie dingen laten zien bij Anderlecht. Hij werd gevolgd door veel Europese clubs, maar heeft voor het project van Monaco gekozen om zich verder te ontwikkelen. Dat is een grote genoegzaamheid.”

Matazo spreekt op de website van de club uit de Ligue 1 van ‘een onvergetelijke dag’: “Ik heb Monaco altijd al gevolgd, hier hebben veel grote spelers gespeeld. En ze hebben een goede trainer. Ik was bij vrijwel alle leeftijdscategorieën van Anderlecht de aanvoerder en heb er veel geleerd. Ik ga er alles aan doen om mijn ontwikkeling binnen het project van Monaco een vervolg te geven”, besluit het talent.

Matazo was in beeld bij clubs als Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München en Borussia Dortmund, maar heeft dus gekozen voor Monaco. De aanvoerder van België Onder-16 is zeker niet het eerste toptalent dat de jeugdopleiding van Anderlecht voortijdig verlaat. Spelers als Adnan Januzaj, Orel Mangala, Nicolas Raskin, Mile Svilar en Charly Musonda jr. gingen Matazo voor.