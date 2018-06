New York City FC haalt opvolger Vieira weg bij Manchester City

New York City FC heeft razendsnel gereageerd op het vertrek van Patrick Vieira naar OGC Nice. De club uit de Major League Soccer laat maandag via de officiële kanalen weten dat Domènec Torrent de Fransman opvolgt als hoofdcoach in het Yankee Stadium. Torrent komt over van Manchester City, waar hij assistent-trainer van Josep Guardiola was.

De club uit New York heeft zodoende niet lang nodig gehad om een opvolger te vinden voor Vieira. Laatstgenoemde begon begin 2016 aan een avontuur in de Verenigde Staten, maar besloot deze week zijn loopbaan voort te zetten bij OGC Nice. Torrent komt op zijn beurt voor het eerst in zeer lange tijd weer op eigen benen te staan als hoofdtrainer.

De 55-jarige Spanjaard fungeerde de afgelopen elf seizoenen namelijk als rechterhand van Guardiola bij achtereenvolgens Barcelona, Bayern München en Manchester City. In die periode won het duo liefst 24 hoofdprijzen. Daarvoor was Torrent, wiens contract bij Manchester City nog doorliep tot halverwege 2019, coach bij Palamós CF en Girona.

“Ik heb elf jaar met veel plezier gewerkt met mijn collega en goede vriend Guardiola, maar ik heb altijd de ambitie gehad om opnieuw een eigen team te managen”, vertelt de oefenmeester op het digitale thuis van New York City. De club staat momenteel tweede in de Eastern Conference. “Ik had me geen betere kans dan dit kunnen voorstellen. Ik weet dat we een zeer talentvolle groep hebben. Ik heb veel wedstrijden bekeken en ik houd van de manier waarop de ploeg voetbalt.”