Gedegradeerd Stoke betaalt 7,2 miljoen euro voor WK-middenvelder

Oghenekaro Etebo maakt de overstap naar Stoke City. The Potters communiceren dat zij de aanvallende middenvelder voor 7,2 miljoen euro hebben overgenomen van Feirense. De 22-jarige Etebo heeft voor vijf jaar getekend.

De veertienvoudig international van Nigeria bereidt zich momenteel voor op het WK in Rusland, maar sluit daarna dus aan bij zijn nieuwe werkgever in de Championship. Etebo werd opgeleid bij Warri Wolves en vertrok in 2016 naar Feirense. De Portugezen verhuurden hem sinds januari aan Las Palmas en in dienst van die club kwam het talent tot 14 wedstrijden. Bij Feirense bleef de teller steken op 52 optredens.

“We zijn blij dat Etebo voor Stoke heeft gekozen. Ik ben met name blij dat hij zich in onze club heeft verdiept en verder heeft gekeken dan onze huidige status”, doelt algemeen directeur Tony Scholes op de degradatie uit de Premier League. De bestuurder voegt eraan toe dat Etebo ook in beeld was bij clubs uit de Premier League en de Bundesliga.

“We zijn erg verheugd dat we deze deal over de streep hebben kunnen trekken”, vertelt manager Gary Rowett. “Ik kijk ernaar uit om hem in een Stoke-shirt te zien en ik weet zeker dat de supporters dat ook doen.” Met de nationale ploeg neemt Etebo het op tegen Argentinië, IJsland en Kroatië. Het eerste pouleduel staat voor zaterdag op het programma, want dan nemen the Super Eagles het op tegen Kroatië.