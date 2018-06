Vitesse doet zaken met NEC: ‘Ik vind het leuk om terug te zijn’

Özgur Aktas is terug bij Vitesse. De club uit Arnhem maakt bekend dat de 21-jarige centrale verdediger overkomt van NEC en een tweejarig contract ondertekent op trainingscomplex Papendal. Aktas sluit aan bij de beloften van trainer Joseph Oosting.

Aktas ruilde JVC Cuijk in 2012 in voor Vitesse en stapte in de zomer van 2015 over naar de gezamenlijke jeugdopleiding van NEC en FC Oss. De stopper speelde overigens nog nooit een wedstrijd in het betaald voetbal. “Ik vind het heel erg leuk om weer terug te zijn. Nadat ik hier in de Onder-16, Onder-17 en Onder-19 heb gespeeld, ben ik naar NEC gegaan om minuten te maken en door te ontwikkelen.”

“Nu keer ik terug op het oude nest. Het is een warme club en ik ken nog veel trainers en spelers, waaronder Anil Mercan, Joris Klein-Holte en Stef Brummel. Elke kans die ik krijg wil ik gelijk grijpen. Mijn doel is om zo snel mogelijk het stadion te halen. Daarvoor ga ik elke dag hard en extra trainen. Ik ga er alles aan doen om mijn doelen te bereiken”, aldus Aktas.

Het is onduidelijk of Aktas serieus in aanmerking komt voor speelminuten onder de nieuwe trainer Leonid Slutsky. Eerder versterkte de club uit Arnhem zich reeds met Rasmus Thelander, die werd overgenomen van FC Zürich, Khalid Karami en Oussama Darfalou. Karami en Darfalou kwamen transfervrij over van respectievelijk Excelsior en USM Algier.