Maandag, 11 Juni 2018

Kluivert neemt maandagavond vliegtuig richting Italië

James Maddison staat er nog altijd goed op in de Premier League. De middenvelder van Norwich City is in beeld bij Everton, Fulham en Leicester City en moet 28 miljoen euro kosten. (Daily Mirror)

De toekomst van Stuart Armstrong lijkt in Engeland te liggen. De middenvelder van Celtic is in beeld bij Brighton & Hove Albion, Crystal Palace en Southampton en heeft wel oren naar een overstap naar de Premier League. (Daily Record)

De transfer van Justin Kluivert lijkt zich in de afrondende fase te bevinden. De vleugelaanvaller van Ajax stapt naar verluidt maandagavond op het vliegtuig, om vervolgens dinsdag medisch gekeurd te worden door AS Roma. (Diverse Italiaanse media) De vleugelaanvaller van Ajax stapt naar verluidt maandagavond op het vliegtuig, om vervolgens dinsdag medisch gekeurd te worden door AS Roma.

Liverpool doet een stapje terug om de lijst met transferdoelen voor deze zomer te evalueren. The Reds grepen onlangs naast Nabil Fekir en de inmiddels zwaar geblesseerde Manuel Lanzini. (The Times)

Rangers FC is niet van plan om het contract van Bruno Alves zomaar te ontbinden. De Portugese WK-ganger wil graag terugkeren naar zijn geboorteland om bij Vitória Guimarães te gaan spelen. (Daily Record)