Cocu: ‘Bij mij was het niet zoals bij Josep Guardiola of Frank de Boer’

Phillip Cocu stopte in 2008 met profvoetbal, na dienstverbanden bij onder meer Barcelona en PSV. De voormalig middenvelder, tegenwoordig al jarenlang trainer van PSV, zat in eerste instantie niet te denken aan een loopbaan als coach. Onder anderen Guus Hiddink zorgde ervoor dat Cocu interesse begon te krijgen in het ambacht.

“Guus was degene die me warm maakte voor het trainersvak”, vertelt Cocu aan Helden. "Tot die tijd had ik daar nooit zo erg bij stil gestaan. Bij mij was het niet zoals bij Josep Guardiola of Frank de Boer, aan wie bij Barcelona iedereen zag dat ze na hun carrière trainer zouden worden. Guus heeft er een belangrijke rol in gespeeld dat ik nu trainer ben.”

Cocu was in zijn beginperiode bij de Eindhovenaren nog af en toe zoekende. De trainer heeft inmiddels zijn draai als trainer volledig gevonden. In 2015, 2016 en 2018 wist Cocu met PSV de landstitel binnen te slepen. De voormalig middenvelder vertelt dat Hiddink hem in de loop der jaren van goede aanwijzingen heeft voorzien.

“Guus trok me steeds meer die kant op. Ik was ook zijn verlengstuk in het veld", aldus Cocu. "Hij was hier vorige week nog. We spreken elkaar geregeld. En af en toe evalueren we samen, meestal aan het einde van het seizoen. Het is heerlijk om met een man die als coach zo succesvol is geweest, te kunnen sparren”, besluit de oefenmeester.