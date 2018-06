AZ legt ‘rappe rechtsbuiten’ vast: ‘Hopelijk kan hij die volgende stap maken’

Mees Kaandorp heeft maandagmiddag een nieuw contract getekend bij AZ, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller, die door zijn club wordt omschreven als een ‘rappe rechtsbuiten’ zette in het bijzijn van directeur voetbalzaken Max Huiberts zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis, inclusief een optie voor nog een seizoen.

Kaandorp maakt sinds 2009 deel uit van de gelederen van de club en debuteerde oktober vorig jaar voor Jong AZ in de Eerste Divisie. Vanaf de jaarwisseling gold hij als een basisspeler bij de beloften en kwam hij tot 3 doelpunten in 23 wedstrijden: “Ik ben een rechtsbuiten met veel diepgang die ook tussen de linies kan spelen”, reageert hij op zijn contractverlenging.

Kaandorp stipt zijn inzicht en vermogen om ploeggenoten vrij voor het doel te zetten aan als zijn sterkste punten: “En als ik zelf in de zestien sta, heb ik een goed schot waarmee ik kansen kan afmaken.” Huiberts geeft aan dat Kaandorp op beide vleugels uit de voeten kan en in de tweede seizoenshelft veel wedstrijden heeft gespeeld voor Jong AZ: “Daarin heeft hij aangetoond dat hij het niveau van de Eerste Divisie aankan. Hopelijk gaat Mees in de toekomst ook de volgende stap naar de A-selectie maken.”