‘Als Cristiano Ronaldo gaat, zou ik blij zijn, ik ga niet liegen’

Cristiano Ronaldo wordt de laatste dagen hevig in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid, aangezien de Portugese wereldster zich niet genoeg gewaardeerd zou voelen door de club en voorzitter Florentino Pérez. Ivan Raktic verwacht niet dat Ronaldo gaat verkassen, maar zou er niet rouwig om zijn als het daadwerkelijk tot een transfer komt.

"Ik kan me niet voorstellen dat hij gaat vertrekken", begint de middenvelder van Barcelona geciteerd door Sport. "Maar in het voetbal ontwikkelen dingen zich razendsnel, er kunnen veel dingen gebeuren. Hij is wel de speler die het verschil maakt bij Real Madrid. Als hij gaat, zou ik blij zijn, ik ga niet liegen. Als een collega hoop ik echter gewoon dat hij de juiste beslissing neemt."

"Net als met Zinédine Zidane wens ik hem het beste toe. Als hij gaat, is het beter voor Barcelona", aldus Rakitic, die zich momenteel met de nationale ploeg van Kroatië voorbereidt op het WK. De middenvelder neemt het in de groepsfase onder meer op tegen het Argentinië van ploeggenoot Lionel Messi. "Er is niemand in de voetballerij die al een formule heeft gevonden om hem te stoppen", stelt Rakitic.

"Zlatko Dalic (bondscoach Kroatië, red.) niet, ik niet, niemand. Je moet alleen maar van hem gaan genieten. Het is natuurlijk speciaal om tegen Leo te voetballen. Alle ogen zullen ook gericht zijn op Messi, Argentinië is ook de favoriet in de poule. Hij verdient het om wereldkampioen te worden, maar er zijn 32 ploegen met dezelfde droom", besluit de Kroaat.