‘Zidane vertrok met wederzijdse instemming na conflicten’

Zinédine Zidane verraste anderhalve week geleden de gehele voetbalwereld door daags na de winst van de derde Champions League op rij zijn vertrek aan te kondigen. Zijn club Real Madrid leek net zo verbaasd door het besluit van de Fransman om op te stappen als de rest van de toehoorders, maar Sport suggereert maandag dat het besluit van Zidane toch niet uit het niets kwam.

The Sun berichtte vorige week dat een conflict tussen de trainer en voorzitter Florentino Pérez over het transferbeleid van de Koninklijke ten grondslag lag aan de beslissing van Zidane om op te stappen en de Spaanse sportkrant onderschrijft dit nu. De inmiddels vertrokken trainer zou Eden Hazard graag naar het Santiago Bernabéu gehaald willen hebben, terwijl hij niet zo happig was op de komst van David de Gea, terwijl Pérez dit juist precies andersom zag.

Zidane wilde daarnaast de bezem door de selectie voor volgend seizoen halen, met Gareth Bale als voornaamste slachtoffer. Hij zou daarnaast niet te spreken zijn over een aantal spelers die de afgelopen jaren uit de jeugd omhoog zijn gekomen en verschillende aankopen van de voorbije seizoenen, waaronder Teo Hernández, Jesús Vallejo en Marcos Llorente en aangegeven hebben dat hij zonder een sterke bank niet kon blijven winnen.

Zidane en het bestuur van Real Madrid konden het volgens Sport op deze vlakken niet eens worden, waarna er bij de Fransman de overtuiging begon te dagen dat hij zo niet door kon gaan. De directie van de Koninklijke was hiervan op de hoogte en heeft de coach naar verluidt aangemoedigd om de eer aan zichzelf te houden, met zelfs de suggestie dat Zidane gecompenseerd zou worden als hij zelf besloot op te stappen. De trainer motiveerde zijn beslissing om te vertrekken anderhalve week geleden met de verklaring dat er een ‘frisse wind moest waaien in het Bernabéu’.