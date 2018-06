Fortuna slaat slag bij andere promovendus; Willem II en NAC grijpen mis

Fortuna Sittard hengelt Mark Diemers binnen, zo bevestigt de aanvallende middenvelder maandag in gesprek met Voetbal International. Diemers promoveerde afgelopen seizoen met De Graafschap naar de Eredivisie en gaat op dat niveau nu bij Fortuna aan de slag. Diemers heeft een driejarig contract ondertekend bij de Limburgers.

Diemers gaf eerder al aan een stap hogerop te ambiëren. Van een toenadering tussen De Graafschap en Diemers over een nieuw contract kwam het niet meer. Enkele Eredivisionisten, zoals Willem II en NAC Breda, hadden interesse, maar Diemers, die eerder werkzaam was bij sc Cambuur en FC Utrecht, kiest uiteindelijk voor Fortuna Sittard.

“Bij Fortuna had ik het gevoel dat ze me koste wat kost wilden hebben”, legt Diemers uit. “Ze zien een belangrijke rol voor me weggelegd in het elftal en ik kan mijn favoriete positie als nummer tien krijgen. Het gevoel was heel goed.” Diemers is na Alessandro Ciranni, overgekomen van MVV, de tweede aanwinst voor de ploeg van René Eijer.

Technisch directeur Mustafa Aztopal laat op de clubsite weten blij te zijn met de aanwinst: "Diemers is één van de spelers die we heel graag aan boord wilden halen. Het is niet voor niets dat hij afgelopen seizoen een Bronzen Stier voor beste speler in de wacht sleepte. Hij is van absolute meerwaarde voor het elftal. Het is een echte winnaar met een dito ambitieniveau."