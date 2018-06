‘Hoe kan ik een team trainen met Rabiot, Verratti, Motta op het middenveld?’

Maurizio Sarri is onlangs door Napoli, dat verdergaat met Carlo Ancelotti, op non-actief gezet. De Italiaan kan bij een beëindiging van zijn samenwerking met Napoli uitkijken naar een nieuwe club, waarbij Chelsea hevig wordt gelinkt aan de coach. Marco Brachi, trainer en goede vriend van Sarri, zegt dat hij eerder Paris Saint-Germain heeft afgewezen vanwege de bezetting op het middenveld.

“Zij wilden hem in Rusland ook hebben (naar verluidt Zenit Sint-Petersburg, red.), maar hij zou zich nauwelijks kunnen aanpassen aan dat soort voetbal. Geld is niet alles in het leven. Maurizio is altijd gefascineerd geweest in Chelsea. Hij zou graag in Engeland willen trainen. En laten we duidelijk zijn: het zou de ideale ploeg zijn voor zijn voetbalideeën”, wordt Brachi geciteerd door Spazio Napoli.

“Daar zijn spelers die veel lopen, zoals Willian en Eden Hazard. Als hij zou gaan, weet ik zeker dat hij iemand uit Napels meeneemt. Jorginho is zijn oogappel”, aldus Brachi, die stelt dat Sarri zeer geliefd is in Napels. “De liefde van de fans voor Maurizio is iets dat verder gaat dan voetbal. De laatste keer dat ik daar was, vertelde hij me dat Paris Saint-Germain hem ook wilde hebben. Maar dat is geen club voor hem.”

“Hij zei: ‘Hoe kan ik een team trainen met Adrien Rabiot, Marco Verratti en Thiago Motta op het middenveld?’ Dat zijn spelers die niet rennen, niet stroken met zijn ideeën over voetbal en tevens erg duur zijn. We hebben het wel over grote spelers, maar ze jagen nauwelijks af en rennen niet zonder bal, zoals dat bij Napoli wel het geval is. Zoals bijvoorbeeld Allan, Piotr Zielinski, Marek Hamsik en Jorginho.”