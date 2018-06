Jong Oranje raakt mogelijk talent kwijt: ‘Overstappen is een reële optie’

Arnaut Groeneveld kan nog kiezen tussen een interlandcarrière bij Nigeria en Nederland. De jonge aanvaller, die onlangs de overstap van NEC naar Club Brugge maakte, heeft al vier interlands voor Jong Oranje achter de rug, maar staat ook nog altijd open voor een loopbaan bij de Super Eagles als hij een uitnodiging ontvangt.

"Hij is geboren in Lagos, dus overstappen is een reële optie. Feitelijk volgt hij de Super Eagles al heel lang erg goed", laat een vertegenwoordiger van de aanvaller weten in gesprek met OwnGoalNigeria. "Als hij wordt opgeroepen zal hij deze eer accepteren, maar op dit moment ligt zijn focus bij zijn nieuwe club."

"Hij is 21 jaar en moet nu een beslissing maken over zijn toekomst. Het moment om te beslissen is aangebroken", zo klinkt het. Met dertien doelpunten en zeventien assists heeft de linksbuiten een uitstekend seizoen achter de rug bij de Nijmegenaren. Groeneveld heeft onlangs bij zijn nieuwe Belgische club een handtekening gezet onder een vierjarig contract.