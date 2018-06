Legende begrijpt WK-absentie Ibrahimovic volkomen: ‘Dat is Zlatan niet meer’

Zlatan Ibrahimovic zal deze maand niet actief zijn op het WK als speler van de nationale ploeg van Zweden. De spits van Los Angeles Galaxy besloot in 2016 zijn interlandloopbaan te beëindigen en een terugkeer is niet aan de orde geweest, ondanks de geruchten die door de spits zelf werden gevoed. Henrik Larsson begrijpt waarom Ibrahimovic geen uitnodiging heeft gekregen.

“Iedere bondscoach ter wereld zou een fitte Zlatan, zoals hij vóór zijn blessure was, meenemen naar het WK”, aldus Larsson in gesprek met Sky Sports. “Maar dat is Zlatan op dit moment niet meer, dus heeft het geen zin om het over hem te hebben. Het gaat om de spelers die er wél zijn. Jullie (de media, red.) praten nog steeds over hem, ook al is hij er helemaal niet bij.”

De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, Barcelona en Celtic denkt dat de absentie van Ibrahimovic goed kan zijn voor het groepsgevoel. “Hij is de beste speler in de geschiedenis van Zweden. Dat zijn eventuele deelname een issue was, is dus ook logisch. Naar mijn mening is het nu echter goed dat deze selectie zich kan focussen op het vormen van een ploeg.”

Larsson stelt dat het ontbreken van Ibrahimovic voor een andere speelwijze zorgt en ook voor een andere houding van de tegenstander: “Ten eerste moet iedere speler nu meer bewegen. Voorheen wisten de tegenstanders dat iedere bal bij Ibrahimovic zou belanden. Nu is dat een vraagteken. Wordt het een korte bal in de voeten van Ola Toivonen en Marcus Berg, of gaan ze de diepte in?”