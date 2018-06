‘Mourinho zet stoppers van Real en Bayern boven Alderweireld op lijst’

José Mourinho wil deze zomer een nieuwe centrale verdediger toevoegen aan zijn selectie en Manchester United leek de afgelopen weken vol in te zetten op de komst van Toby Alderweireld. Het Manchester Evening News meldt maandag echter dat de interesse van the Red Devils in de voormalige verdediger van Ajax af begint te nemen.

Tottenham Hotspur toont zich vooralsnog een weinig meewerkende onderhandelingspartner en zou maar liefst tachtig miljoen euro willen zien voor de 29-jarige verdediger. Scouts van United zouden daarnaast hun zorgen hebben uitgesproken over het ‘profiel’ van Alderweireld, waardoor hij naar verluidt geen ‘honderd procent doelwit’ meer is voor de rode club uit Manchester.

De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen heeft een lijstje met alternatieven klaarliggen en daar prijken een aantal bekende namen op. Raphaël Varane van Real Madrid werd in het verleden al regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Old Trafford en zou nu wederom in beeld zijn, terwijl Jérôme Boateng ook een van de kandidaten is. De Duits international liet onlangs weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en een vertrek bij Bayern München niet uit te sluiten.

Andere namen die de revue passeren zijn die van Kalidou Koulibaly (Napoli), Milan Skriniar (Internazionale), Alessio Romagnoli (AC Milan), José Giménez (Atlético Madrid) en Caglar Söyüncü (SC Freiburg). Laatstgenoemde lijkt echter al op weg te zijn naar Arsenal, dat tot nu toe de meest concrete belangstelling toont en de onderhandelingen bijna afgerond heeft. De verwachting is dat de jacht op een centrale verdediger ‘de meest gecompliceerde deal van de zomer’ gaat worden.

Mourinho heeft met Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelöf en Marcos Rojo al vijf spelers in zijn selectie die centraal achterin uit de voeten kunnen, maar United lijkt niet van plan om een van deze centrale verdedigers te verkopen als zij er niet zelf om vragen. United deed deze transferperiode tot nu toe twee aankopen: Fred werd afgelopen week voor 59 miljoen euro opgepikt bij Shakhtar Donetsk, terwijl FC Porto 22 miljoen incasseerde voor Diogo Dalot.