Messi: ‘Zidane sloot dat eerst ook uit en daarna deed hij het toch’

Lionel Messi viert later deze maand zijn 31e verjaardag en begint inmiddels voorzichtig te denken aan een leven na het voetbal. De aanvaller, die in Rusland wereldkampioen hoopt te worden met Argentinië, ziet zichzelf vooralsnog niet als trainer terugkeren in de voetballerij, al durft hij deze optie ook niet helemaal uit te sluiten.

“Op dit moment zie ik mezelf niet als een coach. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik heb Zinédine Zidane ook weleens horen zeggen dat hij nooit een manager zou worden en daarna deed hij het toch. Ik zie mezelf niet aan de slag gaan als coach, maar je weet nooit hoe het loopt”, legt hij uit in gesprek met het Spaanse Sport.

Messi kreeg in zijn jaren bij Barcelona te maken met een aantal verschillende trainers en geeft aan met hen allemaal goede ervaringen te hebben gedeeld: “Ik ben Frank Rijkaard enorm dankbaar omdat hij mij de kans heeft gegeven om te spelen. Hij had vertrouwen, liet mij debuteren en hield mij rustig. Daarna kwamen een aantal enorm goede coaches. Josep Guardiola hoort zonder twijfel bij de besten en Luis Enrique is van hetzelfde niveau.”

Landgenoot Gerardo Tata Martino zwaaide ook een seizoen de scepter in het Camp Nou, maar dit liep niet uit op een onverdeeld succes: “Het was een raar jaar, omdat hij arriveerde op een moment dat er veel onduidelijk was. Het is hem nooit gelukt om in Barcelona de coach te worden die hij is. Onder Ernesto Valverde voel ik mij spectaculair vanwege de manier waarop hij zich gedraagt, de manier waarop hij met de spelers praat, omdat hij een goed mens is, eerlijk. Ik heb met iedereen goede ervaringen gehad en ben dankbaar omdat ik van hen allemaal heb kunnen leren.”