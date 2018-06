Mascherano verbaast met opmerkelijke analyse van tegenstander Nigeria

Argentinië begint zaterdag het WK met een wedstrijd tegen IJsland, waarna confrontaties met Kroatië (21 juni) en Nigeria (26) juni volgen. Javier Mascherano stelt dat de Zuid-Amerikanen kansen hebben in Groep D, maar waakt voor onderschatting. Met name Nigeria kan verrassend uit de hoek komen, stelt de verdediger annex middenvelder van Hebei China Fortune.

“Kroatië is een ploeg van wereldklasse met veel topspelers, vooral op het middenveld, zoals Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Raktic, Ivan Perisic. Een team om voor te waken, echt een selectie met veel kwaliteit. En Nigeria is ons bekend, we zijn ze ook tegengekomen op het laatste WK in Brazilië”, aldus de 143-voudig international, die doelt op de 2-3 overwinning van Argentinië in de groepsfase.

De routinier stelt in gesprek met diverse media dat Nigeria niet moet worden onderschat. “Ze zijn moeilijk om tegen te voetballen, niet alleen vanwege hun fysieke kracht. Ook vanwege hun gebrek aan organisatie. Die wanorde creëert bij de rivaal ook wanorde. En dat is wanneer ploegen zoals die van ons het meeste lijden: wanneer er sprake is van wanorde”, vervolgt Mascherano.

De veteraan zegt dat IJsland ook verrassend kan verrassen en wijst naar de goede prestaties van de ploeg op het EK van 2016. “IJsland is een relatief nieuw team. Misschien hebben ze niet een lange voetbaltraditie zoals wij die hebben, maar deze generatie voetballers heeft historie geschreven. En ze eindigden boven Kroatië in de kwalificatiegroep”, concludeert de Argentijn.