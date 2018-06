Barcelona is Tottenham te slim af en zet afkoopclausule op 100 miljoen

Barcelona heeft Ricard Puig langer weten te binden. De Catalaanse grootmacht maakt maandag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder zijn contract heeft verlengd tot medio 2021. De afkoopclausule in de nieuwe verbintenis van Puig, die wordt bestempeld als ‘wonderkind’, is vastgesteld op honderd miljoen euro.

Het was de vraag of Barcelona er wel in zou slagen om Puig langer aan zich te binden. Het grote talent stond namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Tottenham Hotspur. Naar verluidt wilde manager Mauricio Pochettino graag met de jongeling werken, maar uiteindelijk heeft Barcelona hem binnenboord weten te houden.

De achttienjarige Puig, die afgelopen seizoen schitterde in onder andere de UEFA Youth League en met de talenten van Barcelona het prestigieuze toernooi won, heeft al enkele keren meegetraind met het eerste van de Catalaanse topclub. Barcelona maakte maandag ook bekend dat Gerard Deulofeu definitief de overstap maakt naar Watford, dat minimaal dertien miljoen euro betaalt.