Barcelona doet voor maximaal zeventien miljoen euro zaken met Watford

Gerard Deulofeu mag zich definitief speler van Watford noemen, zo maakt Barcelona maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar al door the Hornets gehuurd en zij betalen nu dertien miljoen euro om Deulofeu definitief in te lijven. Dat bedrag kan door middel van een aantal prestatiebonussen nog met vier miljoen euro oplopen.

Barcelona zal eveneens een percentage van een eventuele toekomstige transfersom voor Deulofeu ontvangen. Voor de viervoudig Spaans international is het de tweede keer dat hij het Camp Nou achter zich laat door middel van een definitieve transfer, aangezien hij in 2015 ook al naar Everton vertrok. Barça bedong destijds echter een terugkoopclausule en pikte hem vorig jaar voor twaalf miljoen euro weer op.

Deulofeu, die de eerste helft van 2017 nog op huurbasis voor AC Milan speelde, kwam bij de club waar hij op zijn negende in de jeugdopleiding begon afgelopen seizoen echter niet echt uit de verf en Barcelona liet hem na zeventien wedstrijden en twee doelpunten in januari naar Watford vertrekken. Daar waren zijn goal en assist in zeven duels genoeg om de Engelsen ervan te overtuigen hem definitief in te lijven.

“We zijn erg blij dat we Gerard weer op Vicarage Road mogen verwelkomen en we danken Barcelona voor hun aandeel in het sluiten van deze deal”, reageert Watford-voorzitter Scott Duxbury via de officiële kanalen van zijn club. “Onze ambitie om te slagen en door te groeien in de Premier League blijf net zo sterk als hij al was.” Deulofeu heeft voor vijf jaar getekend bij zijn nieuwe werkgever.