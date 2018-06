‘Afgeranselde’ Sterling bekent: ‘Ik probeer zoveel mogelijk thuis te blijven’

Raheem Sterling wordt de laatste weken door het slijk gehaald door enkele Engelse media, waaronder The Sun. De aanvaller van Manchester City werd ook rond het EK van 2016 hevig bekritiseerd door de nationale pers. Sterling weet inmiddels hoe het werkt, zo zegt hij zelf in gesprek met The Times, en past zijn leven aan op de 'wreedheid' van de media.

Onlangs kwam Sterling negatief in het nieuws doordat hij op Instagram een foto deelde waarop een tattoo van een geweer te zien was op zijn rechterbeen. Enkele mensen op social media riepen op om Sterling niet naar het WK te laten gaan en met name The Sun had het op Sterling voorzien. De aanvaller zegt dat alle negatieve aandacht hem niet in de koude kleren gaat zitten.

ACHTERGROND ?? | 'Tattoogate' is de laatste toevoeging op het omvangrijke lijstje met verhalen van de Engelse... Posted by voetbalzone on Thursday, June 7, 2018

"Ik weet nog mijn eerste wedstrijd op het EK van 2016. Ik dacht dat ik het prima deed. Ik kwam mijn tegenstander een paar keer voorbij en gaf een paar ballen voor. Maar ik werd afgeranseld door de media. Nu denk ik steeds: als ik dit doe, gaat er iets slechts gebeuren. Als ik uitga vanavond, dan gaat er iets slechts gebeuren", aldus de Engelsman, die veel steun krijgt, onder anderen van zijn moeder Nadine.

"Maakt niet uit wat er gebeurt: mijn moeder zit altijd aan de telefoon. Zij is sterker dan ik. Zij vertelt mij om verder te gaan, er geen aandacht aan te schenken. Maar er waren ook momenten dat zij op knappen stond. Tot het voetballen voorbij is, probeer ik zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik kijk wel gewoon televisie en niemand kan daar iets over zeggen", besluit Sterling.