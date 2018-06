Chicharito ontkent seksfeest: ‘Dit is een gebrek aan respect naar die mensen’

Javier ‘Chicharito’ Hernández ontkent dat er na de 1-0 oefenzege op Schotland prostituees langs zijn gekomen bij een feestje van de nationale ploeg van Mexico. Volgens het Mexicaanse TVNotas hadden acht internationals de zege gevierd met een heus seksfeest, waarbij naar verluidt dertig prostituees aanwezig waren. De spits van West Ham United ontkent alle verhalen.

Het medium had foto’s gepubliceerd van de aankomst van de vrouwen bij het hotel en nadien lekten ook beelden uit van feestende spelers met naakte vrouwen in het zwembad. De ervaren aanvaller weet echter van niets. “Het is een onderwerp waar ik graag mijn mening over wil geven. Er gebeuren veel dingen die voor veel irritatie zorgen”, begint Chicharito op Facebook Live.

“De waarheid is dat we bij elkaar kwamen om mijn verjaardag te vieren. Ze gaven ons de avond vrij en de volgende dag waren we alweer op weg naar Kopenhagen. Ze hebben een feestje georganiseerd en ik heb alle spelers uitgenodigd. We hebben samen gegeten en na de tijd kwamen veel mensen langs. Iedere speler vertrok op zijn eigen moment.”

Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Carlos Salcedo, Marco Fabian en de broers Jonathan en Giovani dos Santos zouden aangepapt hebben met enkele dames, maar Chicharito ontkent: “Het verbaast me en maakt me aan het lachen als ik erover moet praten, want er zijn nooit escorts of iets dergelijks langs geweest. Dit is een gebrek aan respect naar die mensen die aanwezig waren.”