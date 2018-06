‘Ik zou heel blij zijn als hij aangesteld wordt als manager van Chelsea’

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de opvolging van Antonio Conte, ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over de nabije toekomst van de Italiaan bij Chelsea. Onder meer Maurizio Sarri, Slavisa Jokanovic en Laurent Blanc werden in verband gebracht met een baan bij the Blues. Marcel Desailly zou de aanstelling van zijn landgenoot bij Chelsea toejuichen.

“Ik zou heel blij zijn als Blanc aangesteld wordt als manager van Chelsea”, zegt Desailly tegenover Goal. De Franse oefenmeester stond tot dusver aan het roer bij Girondins de Bordeaux, de nationale ploeg van Frankrijk en Paris Saint-Germain. “Maar als het niet lukt om Blanc aan te stellen, zou ik Conte nog een kans geven. Hij heeft afgelopen seizoen wat concessies moeten doen met zijn systeem, zijn filosofie en zijn werkwijze.”

“In seizoen 2016/17 heeft hij de Premier League gewonnen. Dat was een apart jaar, omdat clubs als Liverpool, Manchester City en Manchester United aan het veranderen waren”, vervolgt de oud-verdediger, die tussen 1998 en 2004 in het shirt van Chelsea speelde. De Fransman denkt dat Conte wel een fout gemaakt heeft met zijn aanpak van Diego Costa, die uiteindelijk naar Atlético Madrid vertrok.

“Ergens moet hij spijt hebben van de manier hoe hij de situatie met Costa aangepakt heeft. Ze dachten dat Álvaro Morata moeiteloos de plaats van hem zou innemen. Maar Morata en Olivier Giroud zijn samen even goed als Costa. Hij is een targetman zoals Giroud kan zijn, terwijl hij net zo behendig als Morata is”, besluit Desailly.