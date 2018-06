Maandag, 11 Juni 2018

Man United bereidt bod van 190 miljoen plus Martial voor

Stanislav Lobotka heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Napoli. I Partenopei moeten er nu alleen nog met Celta de Vigo uitkomen en men verwacht iets van de hoge afkoopclausule van de Slowaak te kunnen afsnoepen. (Alfredo Pedullà)

In de zoektocht naar een opvolger voor Rui Patricío is Sporting Portugal uitgekomen in Spanje. Antonio Adán van Real Betis bevindt zich op de radar van de Portugese topclub. (Record)

Manchester United hoopt Kylian Mbappé voor 270 miljoen euro los te kunnen weken bij Paris Saint-Germain. Door Anthony Martial in de deal te betrekken, verwacht men de vraagprijs van les Parisiens nog te kunnen drukken tot 190 miljoen. (Don Balón)

Filippo Inzaghi liep met Venezia promotie naar de Serie A mis en is in het bezit van een aflopend contract. De oud-spits hint naar een vertrek en zou bij Bologna in beeld zijn om de nieuwe trainer te worden. (Sky Italia)

Een delegatie van Olympique Lyon was afgelopen weekeinde in Brazilië aanwezig om te onderhandelen over Lucas Veríssimo. Les Gones zijn bereid om negen miljoen euro naar Santos over te maken voor de verdediger. (Gazeta Esportiva)