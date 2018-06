De Gea accepteert excuses premier: ‘Hij moet die ook publiekelijk maken’

Voorafgaand aan het EK 2016 werd David De Gea beschuldigd van betrokkenheid bij verkrachting. De doelman van Manchester United heeft iedere betrokkenheid altijd ontkend en er werd ook geen bewijs tegen hem gevonden. Toch vond premier Pedro Sánchez het ‘ongemakkelijk’ dat De Gea het doel van Spanje verdedigde tijdens het EK in Frankrijk en die uitspraak is de sluitpost niet vergeten.

Toen Sánchez afgelopen week een bezoek bracht aan de Spaanse selectie, klapten alle spelers voor de premier. Alleen De Gea hield zijn handen in zijn zakken. Sánchez heeft vervolgens geprobeerd de kou uit de lucht te halen door zijn excuses te maken aan de doelman. “Ik heb zijn excuses beleefd geaccepteerd. Het probleem is alleen dat hij zijn uitspraken twee jaar geleden publiekelijk heeft gedaan, dus ik vind dat hij zijn excuses dan ook publiekelijk moet maken”, zegt De Gea tegenover AS.

“Het is ook zo dat de meeste mensen die zich respectloos hebben uitgelaten over mij, nog niet eens privé hun excuses hebben gemaakt. In dit land is het gemakkelijk om over anderen te praten”, vervolgt de Spaanse doelman. “Uiteindelijk zijn dingen bewezen en bleek alles een leugen. Het heeft mij persoonlijk niet echt geraakt, maar het mag duidelijk zijn dat het wel iets heeft gedaan met de mensen om me heen.”

“Het belangrijkste is nu het WK, niets mag de aandacht daarvan afleiden. We moeten gefocust zijn, het is belangrijk om een goed toernooi te spelen”, concludeert De Gea, die al lange tijd nadrukkelijk gelinkt wordt aan een transfer naar Real Madrid. “In het voetbal kunnen duizend dingen gebeuren. Ik ben altijd rustig en doe het op mijn manier. Zo blijf ik dat ook doen en ik ben nu voor honderd procent gefocust op het WK.”