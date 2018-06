‘Tottenham hoopt te profiteren van woede Barça over handelswijze Inter’

Rafinha speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor Internazionale en de tweevoudig Braziliaans international gaf in een eerder stadium al aan graag in Milaan te blijven. De kans bestaat echter dat deze optie niet meer haalbaar is aangezien zijn eigenlijke werkgever Barcelona niet te spreken zou zijn over de manier waarop Inter met de huurdeal is omgegaan.

Sport meldt maandag namelijk dat Barcelona ervan uit was gegaan dat Inter de optie om Rafinha voor 35 miljoen euro, plus 3 miljoen euro aan eventuele bonussen, inmiddels gelicht zou hebben. De Catalanen hoopten het geld nog voor het WK te kunnen gebruiken voor hun eigen transferplannen, maar lijken nu minstens tot 30 juni te moeten wachten voordat i Nerazzurri met de benodigde miljoenen over de brug kunnen komen.

Om aan de Financial Fair Play-reglementen te voldoen kan de Italiaanse grootmacht namelijk pas volgende maand de portemonnee trekken en dit heeft naar verluidt tot woede in het Camp Nou geleid. Rafinha’s vader Mazinho en zijn zaakwaarnemer hopen de plooien binnen afzienbare tijd glad te kunnen strijken, maar de kans is groot dat Barcelona nu eerst naar andere aanbiedingen gaat luisteren.

Een van de clubs die van de situatie hoopt te kunnen is Tottenham Hotspur, dat Mauricio Pochettino tegemoet wil komen in zijn verzoek om het middenveld te versterken en in de 25-jarige Rafinha een goede aanwinst ziet. The Spurs, die geen probleem zouden moeten hebben met het aftikken van een kleine veertig miljoen euro, hebben overigens binnenlandse concurrentie van Arsenal en West Ham United.