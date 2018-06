‘Ik zou enkele prijzen met Real Madrid inruilen voor groot succes met Kroatië’

Voor Luka Modric kende het seizoen met Real Madrid een uitermate succesvol einde. De 32-jarige middenvelder kon voor de vierde keer de Champions League bijschrijven op zijn erelijst, nadat Liverpool in de finale met 3-1 verslagen werd. Modric reist nu met Kroatië af naar het WK in Rusland en zou het nodige overhebben voor zilverwerk met de nationale ploeg.

“Het was een moeilijk en lang seizoen, in LaLiga en de Copa del Rey hebben we niet gebracht wat van ons verwacht werd. Uiteindelijk hebben we een prijs gewonnen en dat is wat telt. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze club en dit succes, dat mensen nog lang zullen herinneren. Maar ik zou enkele prijzen die ik heb gewonnen met Real Madrid inruilen voor groot succes met Kroatië”, zegt Modric tegenover verschillende Kroatische media.

“We hadden deze prijs echt verdiend”, vervolgt de middenvelder over het succes van Real in de Champions League. “Dit was de zwaarste weg naar de finale sinds ik bij Real speel. We speelden tegen de kampioen van Frankrijk, de Italiaans kampioen, de kampioen van Duitsland en toen tegen Liverpool. Het lijkt alsof we deze prijs niet zonder drama kunnen pakken.”

Kroatië begint het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Nigeria. De Kroaten nemen het in de groepsfase verder op tegen Argentinië en IJsland. In aanloop naar het toernooi in Rusland oefende Kroatië tegen Brazilië (2-0 nederlaag) en Senegal (2-1 overwinning).