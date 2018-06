Schöne staat voor debuut op het WK: ‘Toen stortte mijn wereld even in’

Lasse Schöne maakt deel uit van de selectie van Denemarken voor het WK in Rusland. De 32-jarige middenvelder van Ajax was in 2010 ook dicht bij deelname aan het mondiale eindtoernooi, maar moest het WK in Zuid-Afrika aan zich voorbij laten gaan wegens een zware knieblessure. Acht jaar later kan Schöne alsnog zijn debuut maken op een WK.

“Alles ging goed. Ik maakte mijn debuut, scoorde en er werd best veel over mij gesproken in Denemarken. Maar een maand later scheurde ik mijn kruisbanden. Toen stortte mijn wereld even in. Ik wist natuurlijk niet of ik ooit weer de kans zou krijgen om naar een wereldkampioenschap te kunnen”, herinnert Schöne zich in gesprek met Metro. “Dus ik deed er alles aan om op tijd fit te worden.”

“Dat lukte, maar uiteindelijk speelde ik met NEC alleen de laatste wedstrijd van het seizoen. Te weinig om geselecteerd te worden”, vervolgt de middenvelder van Ajax, die nu wel deel uitmaakt van de Deense WK-selectie. Denemarken kwalificeerde zich uiteindelijk via de play-offs, waarin werd afgerekend met Ierland, voor het WK. “Het was ongelooflijk bijzonder om ons te kwalificeren.”

“Ik heb niet alle duels gespeeld, maar ik was wel voor alle wedstrijden geselecteerd. De ontlading was ongelooflijk mooi”, concludeert Schöne. Ook Nicolai Jörgensen (Feyenoord) en Kasper Dolberg (Ajax) behoren tot de Deense WK-selectie, die met Michael Krohn-Dehli, Christian Eriksen, Viktor Fisher en Mathias 'Zanka' Jörgensen ook de nodige spelers met een verleden in de Eredivisie herbergt.