‘Optie voor NAC Breda verschijnt op radar van Steven Gerrard’

Steven Gerrard heeft zijn oog laten vallen op de Nigeriaanse aanvaller Umar Sadiq. De kersverse manager van Rangers FC hoopt de spits volgens The Sun over te nemen van AS Roma. Het is echter de vraag of NAC Breda dat laat gebeuren, daar de club uit de Eredivisie een optie heeft om de aanvaller nog een seizoen te huren.

Sadiq maakte in januari van dit jaar op huurbasis de overstap van Roma naar NAC en maakte een goede indruk in het Rat Verlegh Stadion. In twaalf competitiewedstrijden kwam de 21-jarige Nigeriaan tot vijf doelpunten. Bij het aantrekken van Sadiq maakte NAC Bekend dat er een wederzijdse intentie was om te verlengen tot medio 2019.

Sadiq kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Spezia terecht. In 2016 telde Roma 2,5 miljoen euro voor hem neer, nadat hij in het seizoen 2015/16 al gehuurd werd. In dat seizoen kwam hij nog tot zes competitiewedstrijden voor Roma en twee doelpunten, maar vervolgens bleek hij overbodig. Na uitleenperiodes bij Bologna en Torino kwam hij begin dit jaar bij NAC terecht.

Gerrard wil hoe dan ook een spits aantrekken en hoopt dus op Sadiq. De coach van Rangers heeft met Alfredo Morelos slechts één echte spits tot zijn beschikking. Huurling Jason Cummings is teruggekeerd naar Nottingham Forest, terwijl ook van Kenny Miller afscheid is genomen. De Mexicaanse aanvaller Eduardo Herrera op zoek mag naar een nieuwe club, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2020.