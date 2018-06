Roberto Carlos gecharmeerd: ‘Hij heeft de ‘swagger’ die Brazilianen ook hebben’

Engeland begint volgende week maandag met een wedstrijd tegen Tunesië aan het WK in Rusland. Roberto Carlos is een fan van Dele Alli en verwacht tijdens het toernooi het nodige van de middenvelder van Tottenham Hotspur. Volgens de oud-verdediger heeft Alli wat weg van een Braziliaanse speler.

“Ik vind Alli een geweldige speler, hij lijkt qua speelstijl net een Braziliaan. Ik heb hem gezien in de wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur en in die wedstrijd vond ik hem indrukwekkend. Hij is groot en heeft de nodige kwaliteiten, een hele goede speler”, zegt Roberto Carlos in gesprek met de Daily Mirror. “Hij heeft de swagger die Braziliaanse spelers ook hebben.”

Engeland reist met een relatief jonge selectie af naar Rusland en moet een poule met Panama, Tunesië en België zien te overleven. The Three Lions worden niet tot de favorieten voor de wereldtitel gerekend en Rio Ferdinand is van mening dat bondscoach Gareth Southgate bij een eventuele eliminatie niet geslachtofferd moet worden. “Het hoort bij de taak van de FA om de bondscoach in de juiste richting te manoeuvreren”, zegt Ferdinand tegenover de Daily Express.

“Er komt heel veel talent aan, maar ik denk dat dit toernooi net te vroeg komt voor de huidige selectie. Maak je geen zorgen, we komen er wel”, vervolgt de oud-verdediger. “Zelfs als dit WK een ramp wordt, zullen we ervan leren. Je leert als je wordt verslagen. In dat geval ga je analyseren en leer je meer. Als je wint, geniet iedereen ervan en maakt niemand zich zorgen. Southgate moet de tijd krijgen, ook omdat hij veel jonge spelers kent die eraan komen.”