‘Met de Rode Duivels is er altijd wel iets aan de hand’

In België zijn de verwachtingen andermaal hooggespannen in aanloop naar het WK in Rusland. Twee jaar geleden strandden de Rode Duivels op het EK in Frankrijk in de kwartfinale, na een 3-1 nederlaag tegen Wales. Vital Borkelmans, destijds assistent van bondscoach Marc Wilmots, ziet verschillende oorzaken voor de eliminatie op het EK.

“Veel spelers waren fysiek niet meer in orde. En in de staf ging er ook wel iets mis. Sommige mensen bemoeiden zich met van alles en dat gaf irritaties. Die mensen wilden meer invloed en dat ging ten koste van de eenheid. Ze vertelden mij zelfs dat een assistent niet nodig was”, zegt Borkelmans in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ze krenkten mij in mijn eer. Er ontstond wrevel door gebrek aan professionalisme.”

“Vind jij het normaal dat er voor de kwartfinale twee mensen uit de staf bij de bondscoach informeerden of ze bij verlies tegen Wales direct naar huis mochten reizen? Dat is echt gebeurd. Die houding slaat ook over op de spelers”, vervolgt de oud-international, die tegenwoordig werkzaam is bij de nationale ploeg van Jordanië. Borkelmans sprak nog met de huidige bondscoach Roberto Martínez. “Hij zei: Vital, wat ging er mis tegen Wales? Ik zei: Roberto, wat ging er mis bij Everton?”

Vier jaar geleden wist België in Brazilië tot de kwartfinale te reiken. “Het is nu aan onze opvolgers om het beter te doen. Ik hoop dat ook. En als het Martínez niet lukt in Rusland, zal ik hem niet afvallen. België heeft een sterke selectie. Maar dat kunnen meer landen zeggen toch? En met de Rode Duivels is er altijd wel iets aan de hand.”