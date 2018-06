‘FC Emmen pikt aanvallende middenvelder op bij PEC Zwolle’

Wouter Marinus zet zijn loopbaan voort bij FC Emmen. Nadat alle formaliteiten zijn afgerond tekent de 23-jarige aanvallende middenvelder voor twee jaar bij de promovendus, zo meldt De Stentor. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2019 laat PEC Zwolle hem transfervrij naar Emmen vertrekken.

Het regionale dagblad schrijft dat Marinus zelf al in hoofdlijnen akkoord is met zijn nieuwe werkgever. Wanneer hij deze week de medische keuring doorstaat en het papierwerk is afgerond, mag hij zich speler van Emmen noemen. Zijn periode in Zwolle komt dan na vier jaar ten einde.

De voormalig Nederlands jeugdinternational wist de afgelopen jaren nooit een vaste basisplaats te veroveren. Mede door blessureleed wist hij niet te overtuigen in de ploeg van trainer John van ’t Schip. Door een knieblessure zat zijn seizoen er in april al op. In een bekerwedstrijd met de beloftenploeg liep hij de kwetsuur op toen hij met een kopbal trefzeker was. Het was zijn laatste doelpunt als speler van PEC.

Marinus moest het de laatste jaren bijna altijd doen met invalbeurten. Na de winterstop werd hij door Van ’t Schip af en toe ingezet als spits en tegen sc Heerenveen was hij nog trefzeker. Omdat hij ook komend seizoen waarschijnlijk weer genoegen moest nemen met een bijrol, vertrekt hij nu naar Emmen en daar hoopt hij op een vaste basisplaats.