Manchester City maakt nieuwe uitdaging Vieira in Ligue 1 bekend

Manchester City heeft zondag per ongeluk het vertrek van trainer Patrick Vieira bij New York City FC openbaar gemaakt. The Citizens publiceerden een bericht op de website waarin bekend wordt gemaakt dat de Fransman bij OGC Nice aan de slag gaat. In het inmiddels verwijderde bericht bedankte Vieira New York City FC voor de afgelopen jaren.

“Ik wil de City Football Group en New York City FC graag bedanken voor de fantastische kans die ik afgelopen jaren heb gekregen om deze club te coachen. New York verlaten is een ongelofelijk moeilijke beslissing, die ik niet gemakkelijk heb genomen”, werd Vieira geciteerd op de website van Manchester City. Na kort online te hebben gestaan, werd het bericht zondagnacht snel verwijderd.

“Vanaf het begin heeft de City Football Group en zijn bestuur geloof gehad in mijn kwaliteiten. Ze hebben me de laatste acht jaar gehad enorm geholpen om mijn carrière als manager te beginnen”, zo besloot de Fransman het statement. Het lijkt nu dus vrijwel zeker dat Vieira aan de slag gaat bij Nice. In een eerder stadium werd de Fransman gelinkt aan de opvolging van Arsène Wenger bij Arsenal.

Nice zocht naar een nieuwe trainer na het vertrek van Lucien Favre. De zestigjarige oefenmeester verruilt Zuid-Frankrijk na twee jaar voor een dienstverband bij Borussia Dortmund. Voor de vacature bij Nice werd ook Peter Bosz genoemd, maar de keuze lijkt dus gevallen te zijn op Vieira. De oud-middenvelder stond sinds januari 2016 aan het roer bij New York City FC, terwijl hij eerder in de jeugdopleiding van Manchester City werkte.