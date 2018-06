Van Marwijk staat voor tweede WK: ‘Heb niet de illusie dat er niks gebeurt'

Bert van Marwijk is vanaf volgende week de enige Nederlandse bondscoach op het WK. De 66-jarige oefenmeester reist met Australië naar Rusland en staat voor zijn tweede mondiale eindtoernooi, na het WK van 2010 met Oranje. In gesprek met De Telegraaf zegt Van Marwijk dat vooral het groepsproces belangrijk is tijdens het toernooi.

“Je bent minimaal zes weken onderweg met een groep van 55 man. Dan moet je ontzettend scherp blijven op alles. Ik heb bij het Nederlands elftal gezegd: heb nu maar niet de illusie, dat er niks gebeurt, want er komen altijd irritaties als je met zoveel mensen zolang bij elkaar bent. Dat gebeurt gewoon en ik weet van mezelf, dat ik een van de eersten kan zijn die gaat klagen”, zegt de bondscoach van Australië, die daarom van mening is dat alles goed geregeld moet zijn.

Het hotel, de trainingsaccommodatie en de reisafstanden moet volgens Van Marwijk allemaal kloppen. “Daarom had ik ook geen goed gevoel bij de manier waarop het ging bij Saudi-Arabië, toen we ons voor het WK hadden geplaatst”, voegt Van Marwijk toe. “Allerlei mensen gingen zich ermee bemoeien en ik wilde de controle over al dat soort facetten niet uit handen geven, omdat ik weet hoe belangrijk dat is om een goed toernooi af te werken.”

Achteraf is de oefenmeester er niet rouwig om dat het zo is gelopen. “De Australische cultuur sluit heel goed aan bij de Nederlandse cultuur. Alles is geweldig georganiseerd en de mensen zijn open en zeggen waar het op staat. Daarbij is iedereen enorm behulpzaam en bereid om keihard te werken. Het is geweldig om met deze Australische ploeg bezig te zijn. De jongens zeuren niet en gaan ervoor en dat is voor een trainer heel plezierig werken”, besluit Van Marwijk, die het in de groepsfase met Australië opneemt tegen Peru, Denemarken en Frankrijk.