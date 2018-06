Makkelie trots: ‘Super mooi dat Björn dat eerder heeft gezegd’

Danny Makkelie is net als twaalf andere videoscheidsrechters actief op het WK in Rusland. De 35-jarige arbiter was eerder al actief in de Europa League en Champions League, maar was nog nooit aanwezig op het mondiale eindtoernooi. “Dit wordt de eerste keer op zo’n groot eindtoernooi en die druk is voelbaar”, aldus Makkelie in De Telegraaf.

Makkelie is aangewezen als videoref. Nog nooit eerder werd een videoscheidsrechter ingezet op het WK. “We moeten laten zien er klaar voor te zijn, de FIFA wil dat dit slaagt”, vertelt Makkelie, die er mogelijk in twee functies bij is in Rusland. Hij zal bijna iedere speeldag worden ingezet. “Ik denk dat het kan, al zal worden afgevraagd of het dan niet te belastend wordt.”

In aanloop naar het WK werd Makkelie al geprezen door Kuipers. Laatstgenoemde begint aan zijn laatste WK en ziet in Makkelie een geschikte opvolger. “Super mooi dat Björn dat eerder heeft gezegd, als beste scheidsrechter”, aldus Makkelie. “In principe wil je zelf op het veld staan, maar er op deze manier toch al bij kunnen zijn is heel erg goed. Om te kunnen proeven, voor de beleving, in een heel belangrijke bijrol. Het doel is om er op het EK van 2020 zelf te staan, op het veld.”

Makkelie moet als videoscheidsrechter ingrijpen bij verschillende situaties, maar niet bij corners en ingooien. “Maar niet ingrijpen is protocol, ook al zegt je natuur om toch iets te roepen”, klinkt het. “Als ik Björn corrigeer, terwijl er al gevlagd en gefloten is voor een hoekschop, dan zou het heel raar zijn als hij zijn beslissing ineens uit zichzelf terugdraait. Dan is het hopen dat het goed afloopt, maar ik vertrouw erop dat dit niet gebeurt.”