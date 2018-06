Cruijff: ‘Ik heb Martinez de laatste weken bewust met rust gelaten’

België maakt zich op voor het WK en wordt door velen gezien als een outsider die ver kan komen. Jordi Cruijff denkt niet dat de Rode Duivels in staat zijn om het eindtoernooi te winnen, simpelweg omdat landen als Spanje en Duitsland in zijn ogen veel sterker zijn. Toch hoopt de oud-international dat België ver komt, vooral ook omdat hij goed bevriend is met bondscoach Roberto Martinez. “Spanje is voor mij in Rusland de grote favoriet, met Duitsland als goede tweede”, schrijft Cruijff maandag in zijn column voor De Telegraaf.

Cruijff ziet België wel ver komen in Rusland, maar zal het volgens hem worden afgetroefd door de grootmachten. “Net als Spanje en Duitsland beschikt outsider België over veel goede voetballers, die allemaal uitkomen voor grote clubs. De Belgen hebben daarom de potentie om ver te komen, alleen missen ze de ervaring van het winnen van een groot toernooi”, adus Cruijff. “Dat merkte je eigenlijk al met de samenstelling van de definitieve selectie. Er was veel gedoe rond de afvallers, terwijl ze in Spanje dat stadium allang gepasseerd zijn.”

Cruijff benadrukt in zijn column zijn vriendschap met Martinez en staat klaar voor de Spanjaard als hij zijn hulp nodig heeft. “Ik heb Roberto Martinez de laatste weken bewust met rust gelaten. Hij heeft het druk zat en weet me te vinden als hij me nodig denkt te hebben. Roberto is één van mijn beste vrienden en daarom gun ik hem straks in Rusland een enorme stunt. Hopelijk zijn de Belgen daarna mentaal in staat om door te pakken.”

Spanje gaat er op 15 juli in Moskou volgens Cruijff vandoor met de wereldtitel. “De kracht van het team is dat de manier van spelen vaststaat. Het is de stijl van Barcelona, aangevuld met de winnaarsmentaliteit van Real Madrid. Dus spelen op balbezit, met de opbouw van achteruit en een goed bezet middenveld met super technische spelers die snel kunnen wegdraaien en handelen.”