‘Roda JC krijgt miljoenen van Korotaev na zetten van handtekening in Dubai’

Na de degradatie naar de Jupiler League heeft Roda JC Kerkrade eindelijk weer eens goed nieuws te horen gekregen. Volgens De Limburger maakt Aleksei Korotaev op korte termijn twee miljoen euro over naar de bankrekening van Roda.

In ruil voor twintig procent van de aandelen van Roda JC, ontvangt de club twee miljoen euro. Het regionale dagblad meldt op basis van goed ingevoerde bronnen dat na weken van intensief onderhandelen er een akkoord in de lucht hangt tussen beide partijen. Een delegatie van de club is naar Dubai afgereisd om in gesprek te gaan met Korotaev.

Nadat Roda onder leiding van trainer Robert Molenaar via de play-offs uit de Eredivisie degradeerde, zijn de miljoenen van Korotaev van levensbelang voor het voortbestaan van de club. Met het aangeboden geld kan Roda JC de grootste gaten dichten in onder meer de huur van het stadion, spelerssalarissen en personeelskosten.

Korotaev zit op zijn beurt nog altijd vast in Dubai, al heeft hij de gevangenis inmiddels verlaten. Wanneer hij zijn handtekening zet onder een contract met Roda, komt de twee miljoen euro die nu nog op de rekening staat van de notaris in Heerlen, vrij. Dat bedrag had de notaris al langer binnen, maar doordat de investeerder in de cel belandde na het uitschrijven van een ongedekte cheque, kon het geld niet gebruikt worden.