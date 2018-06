Kuipers met vertrouwen naar WK: ‘Zoiets overkomt me nooit meer’

Scheidsrechter Björn Kuipers hoopt op zijn laatste WK op 15 juli af te zwaaien met het fluiten van de finale in het Luzhniki in Moskou. De 45-jarige arbiter gaf in aanloop naar het toernooi in Rusland al aan dat het zijn laatste eindtoernooi wordt en hij wil op de best mogelijke manier afscheid nemen. Dat hij in aanloop naar het WK al de Europa League-finale tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid mocht fluiten spreekt vertrouwen uit, al had hij die aanstelling niet zien aankomen.

“Omdat het niet mogelijk was, want het is een ongeschreven regel binnen de UEFA en onder scheidsrechters dat je niet twee van zulke finales in een carrière kan leiden”, zegt Kuipers in gesprek met De Telegraaf. In 2013 floot hij al de Europa League-finale tussen Benfica en Chelsea. “Ik wilde vlak voor het WK even een weekje weg met mijn familie (vrouw en twee kinderen, red.), omdat ik die nu zo’n zes of zeven weken moet missen. Maar dan doet zoiets wel goed. Het betekent dat ze een goed gevoel bij je hebben als scheidsrechter.”

Toch schuilde er ook enig gevaar in het leiden van de Europa League-finale, die gewonnen werd door Atlético Madrid. “Natuurlijk, we hadden een flinke deuk kunnen oplopen, er was bijvoorbeeld ook geen VAR tijdens die finale”, aldus de scheidsrechter. Door de aanwezigheid van de videoscheidsrechter, wordt de kans op fouten kleiner. “Het gaat altijd om discussie over die scheidsrechter. Wil je succesvol zijn en eventueel een WK-finale leiden, dan moet je onbesproken zijn.”

Op het EK van 2016 moest ‘Team Kuipers’ al na de kwartfinale naar huis, nadat hij een fout maakte tijdens de wedstrijd tussen Kroatië en Spanje (2-1). Sergio Ramos mistte een strafschop, maar omdat Kroatische spelers spelers te vroeg inliepen en de doelman te ver voor zijn lijn stond, had de penalty moeten worden overgenomen. “Dat hebben we toen niet goed gedaan”, aldus Kuipers. “Het gaat dan niet meer om hoe die penalty gemist wordt, het gaat om de scheidsrechter. Ik had het moeten terugdraaien en de keeper geel moeten geven, wat toen net een nieuwe regel was. Natuurlijk heb je daar last van, want het ging niet om een gemiste rode kaart of een belabberde wedstrijd van onze kant. Zoiets overkomt me in ieder geval nooit meer.”