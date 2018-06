‘Transfersom Kluivert kan door bonussen met miljoenen oplopen’

De transfer van Justin Kluivert van Ajax naar AS Roma wordt maandag en anders dinsdag afgerond, weet De Telegraaf te melden. Beide partijen moesten het de afgelopen dagen nog eens zien te worden over de bonussen die Ajax verlangde, maar inmiddels is AS Roma de vraagprijs van de Amsterdammers genaderd. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen vangt ruim 17,5 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot een bedrag tussen de 21 en 22 miljoen euro. Enige voorwaarde is dat Kluivert geregeld aan spelen toekomt in Rome.

Het zou gaan om min of meer gegarandeerde bonussen voor Kluivert, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA in de zomer van volgend jaar afloopt. Door zijn aflopende verbintenis zou hij in januari 2019 al transfervrij bij een andere werkgever mogen tekenen, maar desondanks vraagt Ajax de hoofdprijs en Roma wil daar dus aan voldoen. Met het hanteren van de hoge vraagprijs wil de clubleiding van Ajax een signaal afgeven naar andere talenten, dat een vertrek op jonge leeftijd niet wenselijk is. Ook wil de club op deze manier een ‘domino-effect’ voorkomen.

Vorige week meldden Italiaanse media dat Kluivert zijn vakantie in Spanje had afgebroken om zijn transfer in Italië af te ronden. Daar blijkt echter niets van waar, daar de Ajacied de afwikkelingen van zijn overstap naar het Stadio Olimpico op Ibiza afwacht. Wanneer alle betrokken partijen een dezer dagen tot een akkoord komen, zal hij alsnog naar Rome afreizen om zijn handtekening te zetten onder een contract van vijf jaar.

Kluivert wordt niet de eerste aankoop van Monchi bij Roma deze transferperiode. Eerder haalde hij al Ante Coric (Dinamo Zagreb), Ivan Marcano (FC Porto) en Bryan Cristante (AS Roma). Na de komst van Kluivert is de technisch directeur nog niet klaar. Hij hoopt altijd nog ook Hakim Ziyech in te lijven. Roma meldde zich al officieel in de Johan Cruijff ArenA en de Marokkaans international zou al persoonlijk rond zijn, maar beide clubs liggen vooralsnog te ver uit elkaar wat betreft vraag en aanbod.