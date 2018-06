‘Barcelona vangt bot in Amsterdam: Frenkie de Jong is niet te koop'

Barcelona heeft zich zondag bij Ajax gemeld voor Frenkie de Jong, weet De Telegraaf. De Catalanen zijn zeer gecharmeerd van de 21-jarige Ajacied, die door de club uit de Eredivisie de status ‘niet te koop’ heeft gekregen. De Jong wil zelf het liefst nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA blijven, maar nu ook Manchester City en Paris Saint-Germain hun zinnen hebben gezet op de middenvelder annex verdediger, wil Barça deze transferperiode al toeslaan.

Hoewel directeur spelersbeleid Marc Overmars absoluut niet wil meewerken aan een vertrek van De Jong, geeft Barcelona niet op. De kampioen van Spanje zou hem zelfs willen inlijven om hem vervolgens het komende seizoen op huurbasis in Amsterdam te stallen, maar ook daar heeft de clubleiding van Ajax geen trek in. Intussen probeert Overmars met De Jongs zaakwaarnemer Ali Dursun om tafel te komen.

Dat Barcelona haast wil maken met de transfer van De Jong heeft niet alleen te maken met de interesse van Paris Saint-Germain en Manchester City, schrijft het dagblad. De Spaanse topclub was in een eerder stadium al bezig met het vastleggen van Rodrygo en had daar zelfs veertig miljoen euro voor over, maar het Braziliaanse wonderkind lijkt nu door Real Madrid voor de neus van Barcelona weggekaapt te worden. Met het afronden van de transfer van Justin Kluivert naar AS Roma en de mogelijke komst van Dusan Tadic en Lisandro Magallán heeft Ajax voorlopig echter andere prioriteiten.

Naar verluidt heeft Barcelona meer dan veertig miljoen euro over voor De Jong. Dat ook Pep Guardiola hem wil inlijven is voor de club uit Catalonië de bevestiging dat de Nederlands jeugdinternational nu al klaar is voor een stap naar de Europese top. De Jong wil op zijn beurt liever nog een jaar bij Ajax blijven, niet alleen omdat hij als kampioen wil vertrekken maar ook omdat hij door zijn blessure het publiek in Amsterdam nog niet heeft kunnen laten zien wat hij wil.