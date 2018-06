Arsenal laat oog vallen op international van PSV

Juventus staat op het punt om Jack Wilshere een contract aan te bieden. De middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis bij Arsenal, dat hem alleen tegen een lager salaris een nieuw contract wil aanbieden. (Daily Mail)

Xherdan Shaqiri wil niks kwijt over de vermeende interesse van Liverpool. The Reds zouden de Zwitserse vleugelaanvaller van Stoke City op de korrel hebben, maar hij wil er op dit moment niet over praten. (Blick)