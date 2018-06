Hoeness: ‘Tweehonderd miljoen? Onzin! Hij wordt niet verkocht’

Robert Lewandowski is ook volgend seizoen gewoon speler van Bayern München. Althans, dat beweert bestuurder Uli Hoeness. Onlangs werd in de Duitse media bericht dat Bayern mee zou werken aan een vertrek wanneer er een bod van circa tweehonderd miljoen euro zou binnen komen voor de Poolse spits. Dat verhaal is volgens Hoeness uit de duim gezogen.

“Het prijskaartje van tweehonderd miljoen euro is onzin! Robert wordt niet verkocht en speelt volgend seizoen gewoon bij ons. Daarmee is alles gezegd”, aldus de voorzitter van Bayern tegenover Sky Deutschland, waar hij voor de camera verscheen tijdens een basketbalwedstrijd tussen Bayern en ALBA Berlin in de München Audi Dome. Lewandowski staat tot medio 2021 onder contract bij de Duitse grootmacht.

Ondanks een doorlopend contract wordt Lewandowski al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Bayern. Zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi meldde onlangs in gesprek met BILD dat zijn cliënt uit is op een vertrek. Lewandowski is ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging’, zo zei hij eind mei. Onder meer Manchester United, Chelsea, Real Madrid en Paris Saint-Germain zouden interesse hebben.

“Robert heeft het gevoel dat hij toe is aan een transfer en een nieuwe uitdaging in zijn carrière. De clubleiding van Bayern is op de hoogte”, aldus Zahavi, die zei op begrip te rekenen van Karl-Heinz Rummenigge en Hoeness. “Zij hebben ook een geweldige carrière gehad, dus zij zouden de situatie van Robert moeten begrijpen.”