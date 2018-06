‘PSV in hoofdlijnen akkoord met Manchester City over transfersom’

PSV heeft Angeliño zo goed als binnen. Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV het met Manchester City eens geworden over de transfersom van de Spaanse linkervleugelverdediger. De Eindhovenaren betalen iets meer dan vijf miljoen euro voor de linksback, die het afgelopen seizoen veel indruk maakte tijdens zijn verhuurperiode in het Rat Verlegh Stadion bij NAC Breda.

Naar verwachting maakt Angeliño komende week of kort daarna de overstap naar PSV, meldt het regionale dagblad. Helemaal rond is de transfer nog niet, omdat het nog wachten is op het moment dat hij definitief wordt vrijgegeven door the Citizens. De 21-jarige Spanjaard is zelf al persoonlijk rond met zijn nieuwe werkgever en rekent op de overgang naar PSV.

‘Zowel binnen PSV als het zakelijke kamp van Angeliño zijn de geluiden inmiddels zeer optimistisch’, meldt de krant. ‘Zijn salaris- en contractuele verwachtingen zijn eerder al onderling getoetst en die bleken te matchen met wat PSV kan bieden.’ Met de naderende komst van Angeliño heeft PSV de linksbackpositie dubbel bezet. Voordat Joshua Brenet vertrok naar TSG Hoffenheim, werd Nick Viergever al vastgelegd. De ex-Ajacied kan zowel centraal als op links uit de voeten.

Angeliño werd opgeleid bij Deportivo La Coruña en vertrok al op jonge leeftijd naar de jeugdopleiding van Manchester City. Hij werd vervolgens uitgeleend aan New York City FC, Girona en Real Mallorca, om uiteindelijk in de zomer van vorig jaar neer te strijken in Breda. Hij groeide daar uit tot publiekslieveling en kwam in 34 wedstrijden tot drie doelpunten.