Castaignos in onzekerheid: ‘Na de vakantie met elkaar in gesprek’

Het is vooralsnog onduidelijk welk shirt Luc Castaignos volgend seizoen draagt. De 25-jarige spits werd het afgelopen seizoen door Sporting Portugal verhuurd aan Vitesse, maar in Arnhem wist hij geen potten te breken. De kans dat hij in Lissabon aan de bak komt is na het tegenvallende seizoen in de Eredivisie klein, ook omdat Bas Dost zeker is van een vaste basisplaats. Castaignos erkent dat hij tijdens zijn verhuurperiode bij Vitesse nauwelijks contact heeft gehad met Sporting.

“Mijn zaakwaarnemer en de club hebben contact gehouden. Ik heb gezegd: Als het echt belangrijk is, hoor ik het wel. Dat is het leven van een voetballer”, vertelt Castaignos in een interview met Voetbal International. Duidelijkheid over zijn sportieve toekomst is er dan ook nog niet. “Nee, we gaan na een korte vakantie met elkaar in gesprek.”

Castaignos kwam het afgelopen seizoen in dertig competitiewedstrijden niet verder dan twee doelpunten. “Net als iedereen ben ik hier met bepaalde doelen naartoe gekomen. Ik wilde vooral minuten maken, dat is te weinig gebeurd. Maar dat is voetbal”, aldus Castaignos, die zijn tegenvallende statistieken niet kan verklaren. “Ik kan van alles opnoemen maar ik kijk liever naar mezelf. Op de momenten dat ik de kansen kreeg, heb ik niet alles kunnen laten zien. Dat is jammer.”

Castaignos brak op jonge leeftijd door bij Feyenoord en vertrok al snel naar Internazionale. De club uit Milaan bleek een stapje te hoog, waarna hij voor zes miljoen euro naar FC Twente vertrok. In 2015 vertrok hij naar Eintracht Frankfurt, waarna hij een jaar later werd overgenomen door Sporting. De afgelopen drie seizoenen kwam hij niet verder dan zes doelpunten. “Het wordt tijd dat ik er weer een paar ga maken. Dan is het wel belangrijk dat ik eerst in een ritme kom. Veel spelen, vertrouwen krijgen en dan laat ik alles wel op me afkomen. Dat zat er bij Vitesse niet in.”