De Gea: ‘Als ik het opzet in de kleedkamer, begint iedereen te zeuren’

David de Gea is niet alleen op het veld een gewaardeerde kracht bij Manchester United, ook buiten de lijnen draagt de Spaanse doelman zijn steentje bij. De muzieksmaak van De Gea wordt echter niet bij iedereen gewaardeerd. In gesprek met Copa 90 laat de sluitpost weten dat hij voor wedstrijden vaak de muziek bepaalt in de kleedkamer, maar zijn keuzes vallen lang niet bij iedereen in de smaak.

“Misschien verbannen ze me ooit wel uit de kleedkamer. Ik krijg veel kritiek op mijn muzieksmaak, maar ik probeer altijd goede muziek op te zetten. Iedereen wil altijd weer andere muziekstijlen horen, maar ik druk eigenlijk altijd mijn muziek door”, aldus De Gea. “Ik houd van metal- en rockbands als Avenged Sevenfold en Metallica. Als ik het opzet in de kleedkamer, begint iedereen te zeuren. De meeste spelers houden van hip-hop.”

Eerder deze maand sprak ploeggenoot Ander Herrera nog lovend over de Spaanse doelman, volgens hem de beste keeper ter wereld. “Ik vind David met afstand de beste”, zei hij in The Big Interview. De Gea won bij Manchester United voor de vierde keer de fan’s Speler van het Jaar award. Met negentien ‘clean sheets’ in de Premier League bemachtigde hij ook de ‘Golden Glove’. “Ik denk dat hij iets heeft wat afkomt van God”, aluds Herrera. “God koos hem voor op het doel en Messi op het veld.”