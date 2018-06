Messi: ‘Het zou geweldig zijn als de club hem kan aantrekken’

Lionel Messi heeft niet voor het eerst uitgesproken dat hij de komst van Antoine Griezmann bij Barcelona zal toejuichen. De Argentijnse sterspeler van Barça gaf reeds aan dat hij de Frans international graag ziet komen en in een interview met Sport laat Messi optekenen dat het aantrekken van de aanvaller van Atlético Madrid belangrijk is wanneer de Catalanen de Champions League weer eens willen winnen.

“Wat Barça nodig heeft? Ik ben niet degene die bepaalt wie er gehaald worden. Dat is aan de personen die hier zorg voor moeten dragen”, aldus Messi. “Of Barcelona Griezmann nodig heeft? Ik weet niet of hij onze prioriteit is. Maar ik ben het ermee eens dat als we de Champions League weer willen winnen, we over de beste spelers moeten beschikken en Griezmann is er één van. Het zou geweldig zijn als de club hem kan aantrekken. Maar nogmaals: ik weet niet of hij een prioriteit is voor ons. Het hangt af van het bestuur en de trainer. Ik zeg alleen maar dat als we de Champions League willen winnen, we de beste spelers moeten hebben. En hij is een zeer goede speler.”

Eerder deze week sprak Messi in een interview met Mundo Deportivo al lovend over de aanvaller van Atlético Madrid: “Hij gaat door een buitengewone periode in zijn carrière. Hoe meer kwaliteit, hoe beter. Hoe Griezmann in ons systeem zou passen? Dat is iets wat de trainer moet uitvogelen. We willen het beste team in de wereld zijn en daarvoor moeten we ook naar de beste spelers kijken.”

Griezmann heeft onlangs laten weten dat hij nog voor de start van het WK duidelijkheid wil scheppen over waar hij volgend seizoen speelt. “Sommige mensen in Spanje zeggen dat ik blijf, anderen zeggen weer dat ik ga, en ikzelf... Ik laat het weten voordat we onze eerste wedstrijd op het WK spelen. Het WK gaat voor Frankrijk volgende week zaterdag van start, dus er is nog tijd.”