Neymar sneert naar Oostenrijkers: ‘We waren klaar voor UFC vandaag’

Brazilië doorstond zondagmiddag de laatste test voor het WK door met 0-3 van Oostenrijk te winnen. Neymar kreeg voor het eerst sinds hij in februari een voetblessure opliep een basisplaats en wist in Wenen eenmaal te scoren. De schrik sloeg even toe toen de aanvaller al vroeg in de wedstrijd een forse tackle moest incasseren van Julian Baumgartlinger.

Neymar kwam echter ongeschonden uit de strijd. “We waren klaar voor UFC vandaag, maar het was goed. Iedereen is heel gebleven tijdens deze wedstrijd”, grapt Neymar tegenover verschillende Braziliaanse media over de harde speelstijl van de Oostenrijkers. Dankzij treffers van Gabriel Jesus, Neymar en Philippe Coutinho wisten de Goddelijke Kanaries vrij probleemloos te winnen in het Ernst Happel Stadion.

“Je moet vertrouwen hebben, je moet dromen”, zegt de aanvaller van Paris Saint-Germain over de kansen van Brazilië om het WK te winnen. Door de treffer tegen Oostenrijk bracht Neymar zijn totaal aantal doelpunten voor de Braziliaanse ploeg op 55, evenveel als Romário. “Als Braziliaan kan je praten en dromen. We dromen steeds meer en dat is niet verboden.”

Brazilië begint zondag met een wedstrijd tegen Zwitserland aan het WK. De Goddelijke Kanaries nemen het verder in de groepsfase op tegen Costa Rica en Servië. In aanloop naar het WK werd er geoefend tegen Kroatië (2-0 overwinning) en Oostenrijk (0-3 zege).